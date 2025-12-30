Tire’de Uysal’dan ikinci yarı vurgusu

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Tire 2021 FK'da teknik direktör Ufuk Uysal, "Ligin ikinci yarısında daha güçlü bir takım olacağız" dedi. "Ligin zorlu temposu içerisinde zaman zaman dalgalanmalar yaşasak da takımımızın ortaya koyduğu mücadele, disiplin ve gelişimden memnunuz" diyen Uysal, "Oynadığımız maçlar bize hem güçlü yönlerimizi hem de geliştirmemiz gereken alanları net şekilde gösterdi. Takım oyunu, mücadele gücü ve sahadaki karakter anlamında önemli mesafeler kat ettik. Eksiklerimizi biliyoruz ve ikinci devreye daha hazır, daha istikrarlı bir şekilde girmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.