Denizli’de kaptan Torun hedef koydu

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 7. sırada bitiren Denizli İdmanyurdu, bir hafta önce başladığı çalışmalarına hız verdi. Kendi tesislerinde kampa giren Denizli temsilcisinde moraller üst düzeyde. Kırmızı-siyahlılarda takım kaptanı Murat Torun iyi gidişatı devam ettirmek istediklerini söyledi. "Play Off'lara kalmak istiyoruz" iyen tecrübeli kaptan, "Ligi en kötü ihtimalle 5. bitirmek istiyoruz. Son iki maçı kazanarak durumu tersine çevirdik ve hedefimizin Play Off olduğunu gösterdik. İkinci yarıdaki maçlardan da alabildiğimiz kadar maç kazanarak bu takıma Play-Off oynatmak istiyoruz. Aklımızdaki tek hedef bu. Onun için de çok çalışıyoruz "diye konuştu.