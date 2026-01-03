Emirhan’da gelişme var

İZMİR ekibinin, talip olduğu Sivasspor'un genç savunmacısı Emirhan Başyiğit transferinde gelişme var.. Sivasspor altyapısından yetişip kırmızı-beyazlılarda profesyonel olan 20 yaşındaki futbolcu için ilk teklifin yapıldığı bildirildi. Sivasspor cephesinin Emirhan Başyiğit için 700 bin Euro ve bonuslar istediği vurgulandı. Sol stoper, sol bek ve defansif orta saha pozisyonlarında oynayabilen Emirhan milli takımın U17, U19, U20 ve U21 yaş kategorilerinde forma giydi. Sivas'ta geçen sezon Süper Lig deneyimi de yaşayan genç futbolcu bu sezon ise 1. Lig'de ilk yarıda 13 maça çıktı. Toplam 1053 dakika görev yapan Emirhan takımına 3 gol katkısı da verdi. Emirhan'ın da Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.