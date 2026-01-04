Altay kurtuluş ışığı yaktı

EKSİ puan silme ve küme düşme cezalarıyla karşı karşıya olan Altay Spor Kulübü'nde taraftarlar dün akşam saat 19.14'de "Kurtuluş yürüyüşü" düzenledi. Alsancak Migros önünde başlayan korteje binin üzerinde Altay taraftarı katıldı. "Başka Altay yok" pankartıyla yürüyüş yapan siyahbeyazlılarda önde gelen tribün oluşumları, Kızılkabus, Forza Altay, Murteke, Çamdibi, Karabağlar, Alsancak Tayfa gibi gruplar, bu organizasyonda tek yürek oldu. Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca kortej oluşturan Altaylılar, "Altay'ın çocuğu Mahmut Özgener, İzmir uyuma, Altay'a sahip çık" tezahüratları yaptı. Etkinliğe mevcut Başkan Sinan Kanlı ve yönetimi ile birlikte eski başkanlar Süleyman Özkaral ve Ayhan Dündar da katıldı. Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde tamamlanan yürüyüşün ardından, taraftar liderleri basın açıklaması yaptı.

ÖZGENER'E ÇAĞRI YAPILDI

Açıklamada, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı, şu an İzmir Ticaret Odası Başkanlığı'nı yürüten Mahmut Özgener'den destek istendi. Ardından Başkan Sinan Kanlı bir konuşma düzenledi. Kanlı, etkinliğe katılan camia üyelerine teşekkür ederek bu yürüyüşün geri dönüşünün olacağına inandığını dile getirdi.