Göztepe yine kayıp

VODAFONE Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Göztepe, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'a mağlup oldu: 3-1. Son 3 maçını kaybeden sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Müsabakaya iki takım da etkili bir performansla başladı. Karşılıklı sayılarla geçen setin son anlarında daha az hata yapan ev sahibi ekip 25-23 ile 1-0 öne geçti. İkinci sete sarı-kırmızılılar, daha baskılı başladı. Aradaki farkı hızla artıran İzmir'in Sultanları uzun süre önde götürdüğü seti son anlarda yaptığı basit hatalar sonucu 27-25 kaybetti ve 2-0 geriye düştü. Üçüncü sete Göztepe yine iyi başladı. Baştan sona üstün götürdüğü seti 25-22 kazanan sarı-kırmızılılar, durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sete de İzmir ekibi üstün başladı. Ancak daha sonra toparlanan ev sahibi seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı. Göz-Göz, gelecek hafta Ege derbisinde Aydın BŞB'yi konuk edecek.