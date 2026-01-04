Manisa FK iki yıldızı için çok temkinli

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın transferdeki gözde gençleri Ada İbik ve Ayberk Karapo ile ilgili kulüp CEO'su Emre Yıldız, açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ayberk ve Ada için Trabzonspor'dan resmileşmiş bir şey yok ancak aracılarla teklifler geliyor. Sadece Trabzonspor değil, yurt dışından da özellikle Ayberk için scoutlar ve yöneticiler geldi. Bizim Ayberk'i veya Ada'yı 'bir an önce değerini bulsun, satalım' gibi bir derdimiz yok. Mümkünse bu gençleri uzun vadede yapının içinde tutup, Manisa denildiğinde akla gelen 6-7 oyunculu unutulmaz bir kadro kurmak istiyoruz. Eğer oyuncu gelir 'illa da gitmek istiyorum' derse her şey konuşulabilir ama şu an gündemimizden uzak bir konu" dedi.

"SABIRLI DAVRANACAĞIZ"

EMRE Yıldız, kadrolarına takviye yapacaklarını ifade ederek, "Bahis operasyonu nedeniyle 4 oyuncumuzu kaybettik. Yapımızı bozmadan, ihtiyacımıza göre çok fazla sayıda olmayan transferler yapacağız. Adım adım hedeflerimize ulaşacağız; acele etmeden, sabırla işleyeceğiz" şeklinde konuştu.