Balıkesirspor’da Altınöz dert yandı

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlamasına rağmen kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle teknik direktör Cem Kavçak ve önemli oyuncularını ara transfer döneminde kaybeden Balıkesirspor'da Başkan Volkan Altınöz çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tüm olumsuzluklara rağmen sportif başarı elde ettiklerini vurgulayan Altınöz, yaşanan krizler, transfer süreci ve destek çağrılarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında şehir dinamiklerine seslendi. Altınöz, takıma dışarıdan profesyonel takviye yapmayacaklarını da belirtti. Transfer tahtasını açma güçlerinin bulunduğunu belirten Altınöz, kulübü daha fazla borç altına sokmamak adına bu yönde ilerlemeyeceklerini söyleyerek amatör transfer yapacaklarını bildirdi.