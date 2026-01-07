Özcan Sert’ten veryansın

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu 1959'dan istifa eden teknik direktör Özcan Sert, yaşadıkları sıkıntıları ve istifa sürecinin perde arkasını sadece Yeni Asır'a anlattı. Ben hedefi olan bir adamım diye söze başlayan Sert, "1.5 aydır yönetim diye bir şey görmüyoruz. Yeni başkan "Ben kulübü alırken para verdim, param yok" deyip, takıma bir şey vermedi. Sadece ara transferde gitmesinler diye bazı futbolculara ödeme yaptılar, o da hepsine değil. Teknik ekibe ve transfere para kalmadı" dedi. "Kazandığımız maçların primlerini bile veremediler" diyen Sert, "Para isteyince, 'Şükredin mağlubiyetlere ceza kesmedik, aceleniz ne?' diye tepki verdiler" diye konuştu.

"TESİSLERDE KOMBİ YANMADI"

Yönetimin TFF'den ve yardımlardan gelecek paralara bel bağladığını anlatan Sert, "3-4 futbolcumuza iyi teklifler geldi. Satın ve bonservis bedeliyle gelir sağlayın, ekonomiyi düzeltin" dedim. 26 puandayız düşmeyiz zaten dediler. Biz teknik heyet ve futbolcular olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Tesislerde kombiler yanmadı, 'biz bir aileyiz' diyerek futbolcularla birlikte tesislerde kaldık" dedi.