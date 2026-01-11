Lookman heyecanı

Devre arası transfer döneminin en hızlı takımı olan F.Bahçe, bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Antony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferleri ile gücüne güç katan sarı-lacivertliler, G.Saray'ın da gündeminde yer alan Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman için gözünü kararttı. İtalyan medyası oyuncunun menajeri ile el sıkışıldığını ileri sürse de kulübü ile olan görüşmelerin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Atalanta'nın futbolcu için 45 milyon Euro istediği iddia edilirken Çizme basınının iddiasına göre; sarı-lacivertliler, Lookman için mavi-siyahlılara tam 40 milyon Euro bonservis bedeli önerecek.

GÖZLER ATALANTA'DA

Bu hafta iki kulüp arasında yoğun bir trafik yaşanması beklenirken G.Saray'ın da transfer için devreye girmesi sürpriz sayılmayacak. Serie A ekibinin yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar takımda tutma kararı da masada yer alıyor.Bu sezon Atalanta formasıyla, Serie A'da 11 ve Şampiyonlar Ligi'nde 5 olmak üzere toplamda 16 maça çıkan Ademola Lookman, 1153 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

KİM MİN-JAE BAŞKA BAHARA

Bir dönem F.Bahçe forması giyen ve yeniden adı sarı-lacivertli ekiple anılan Kim Min-jae'den olumsuz yanıt geldi. 2022 yılında Napoli'ye, 2023'te ise Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli stoper transfer kararını verdi. Başarılı oyuncu şu an için FC Bayern'den ayrılmayı düşünmüyor. Footmercato'da yer alan habere göre, stoper oyuncusu bir taraftar kulübü toplantısında, "Transfer düşüncesi aklımdan hiç geçmedi " dedi. Kim, 2026'da Bayern ile üç kupayı birden kazanmak ve ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazır olmak istediğini vurguladı.

NİJERYA İLE 37 MAÇTA 11 GOL KAYDETTİ

G.Saray'ın golcüsü Victor Osimhen ile Nijerya Milli Takımı'nın formasını giyen Ademola Lookman, ülkesinin başarısı için 37 kez milli formayı giydi. 28 yaşındaki oyuncu bu süreçte 11 kez rakip fileleri sarsarken kariyerinde ise toplamda 89 golü bulunuyor.