Afyon yönetimine tepki gösterildi

KARŞIYAKA sezonun ilk yarısında tesislerinde ağırladığı Afyonspor'dan rövanşta aynı muameleyi göremedi. Sezon başında sıkıntılar nedeniyle son anda İzmir'e gelip öğrenci yurdunda kalan Afyonspor'a tesislerini açan yeşil-kırmızılılar, konuk kafileyi yemekte ağırlamıştı. Karşıyaka taraftarlarının Afyon'da tribünde yer almasına koltukların kırık olduğu gerekçesiyle izin verilmezken, ev sahibi yönetim de Karşıyaka yönetimine kötü davrandı. Karşıyaka Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek ve şube yöneticilerine protokolde yer verilmedi. Maç sonrası da Afyonspor Başkanı Fatih Ekşioğlu'nun oğlunun Karşıyakalılara küfür ettiği iddia edilirken protokol önünde iki taraf arasında kavga çıktı. Ahmet Yimsek de yumruklandı.