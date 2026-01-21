Üç büyükler zarar etti

BEŞİKTAŞ, F.Bahçe, G.Saray'ın borsaya açık şirketleri, 2025-26 sezonunun ilk yarısında 2 milyar 415 milyon lira zarara uğradı. KAP'a gönderilen finansal durum ve bağımsız denetçi raporlarından derlediği bilgilere göre 3 kulüp de kazandığından fazla harcadı. Yaklaşık 26,5 milyar liralık gelire ulaşan kulüplerin giderleri 28,9 milyar lirayı aştı. Böylece üç büyükler, bu sezonun 1 Haziran-30 Kasım arasını kapsayan ilk 6 ayını, 2 milyar 415 milyon liralık zararla kapattı. Bu zararın kasım ayı sonu itibarıyla kur karşılığı yaklaşık 49,2 milyon avroya tekabül ediyor. Bu kulüpler 2024-25 sezonunun aynı döneminde 44 milyon avro zarar etmiş, sezonu yaklaşık 190 milyon avroluk zararla noktalamıştı.

BEŞİKTAŞ İLK SIRADA YER ALIYOR

BEŞİKTAŞ, 1 milyar 409 milyon lirayla en fazla zarar eden kulüp konumunda. F.Bahçe'nin bu dönemdeki zararı 918 milyon lira oldu. Toplamda 8 milyar 119 milyon lira gelire uzanan sarı-lacivertli kulüp, kazandığının yüzde 11 daha fazlasına tekabül eden 9 milyar 38 milyon liralık gidere engel olamadı. G.Saray ise 11 milyar 701 milyon liralık gelirle üç kulüp içinde en fazla gelire ulaşan kulüp konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, gelir kalemini yüzde 0,75 aşarak 87 milyon liralık zarardan kurtulamadı.