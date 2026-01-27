Ege derbisi Merkezefendi’nin

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iki Ege ekibinin derbi mücadelesinde, Merkezefendi Belediyesi Basket, taraftarı önünde ağırladığı Karşıyaka'yı 83-81 yendi. Denizli temsilcisi üç periyotta rakibine fırsat vermezken, son çeyrekte aynı performansını gösteremedi ama zor da olsa mücadeleyi 83-81 kazandı. Müsabakaya iyi başlayan Denizli temsilcisi, ilk çeyrekteki yüksek performansıyla farkı açtı ve ilk periyotu 33-15 önde kapattı. Taraftarlarının desteği ile ikinci periyotta da hız kesmeyen Merkezefendi, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve devreye 51-39 önde girdi. İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Merkezefendi Belediyesi Basket, farkı 10 sayıda tutmayı başardı ve bu periyodu 69-59 önde kapattı.

SON ANLAR NEFES KESTİ

Son periyotta ise işler tam tersine döndü. Ligdeki son maçlarında olduğu gibi son çeyrekte yorgunluk belirtileri gösteren Merkezefendi adeta el frenini çekince, Karşıyaka önce farkı kapadı sonra da öne geçme başarısını gösterdi. Son iki dakikada maç her iki takıma da gitti geldi ama son gülen Merkezefendi oldu ve maçı 83-81 kazanmasını bildi. Merkezefendi Basket'te 23 sayı ile en skorer isim Badzim, Karşıyaka da ise 20 sayı atan Moddy oldu.