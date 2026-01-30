Karşıyaka yeni sayfa açacak

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci devreye 2 yenilgi ve 1 beraberlikle başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür bu hafta evlerinde oynayacakları Alanya 1221 maçıyla çıkışa geçeceklerini dile getirdi. Kötü gidişi tersine çevirecekleri bir müsabakaya çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Hayatta olduğu gibi kulüplerin de sıkıntılı süreçleri olabilir. Önemli olan kısa sürede bu durumu atlatmak" dedi.

Taraftarı üzdüklerini belirten Basatemür, "Yeni bir başlangıç için hepimizin sahada olması gerekiyor" diye konuştu. Öte yandan yeni transferlerden Yusuf Gassan Karasu'nun bileğinden sakatlığının bulunduğu öğrenilirken, santrfor Ömer Faruk ise antrenman eksiğini kapatmak için çalışıyor.