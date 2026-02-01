KSK fark yedi

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında, kümede kalma savaşı veren Karşıyaka Basketbol Takımı, evinde lider Fenerbahçe Beko'ya diş geçiremedi: 55-91. Mücadelenin ilk periyodu başa baş geçti. Periyotun bitimine 3.35 dakika kala Fenerbahçe Biberovic'in üçlüğüyle 18-8 öne geçti. Kalan dakikalarda Kaf-Kaf 8-1'lik seri yakaladı ve Young'un tepeden üçlüğü ile periyotu 19-16 geride tamamladı. İkinci çeyrekte deplasman ekibi vites yükseltti. Periyotun bitimine 7.19 kala Boston'un turnikesiyle fark yeniden çift haneye çıktı: 17-27. Kaf-Kaf'ın molaları da çare olmadı ve devreye 35 saniye kala Boston'un 3'lüğü ile fark 22'ye çıktı: 24-46.

RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Taraflar soyunma odasına 48-26 Fenerbahçe üstünlüğü ile girdi. 3. çeyrekte de misafir ekip rotasyon yapmadı ve yıldız oyuncuları ile oynamayı sürdürdü. KSK bu 10 dakikalik dilimde sadece 14 sayı atabildi. 24. dakikada sarı-lacivertlilerde Birch'in alley-oop'uyla fark 31'e yükseldi: 29-60. Jasikevicius'un öğrencileri son periyotu 73-40'lık skorla üstün tamamladı. Son periyotta iki takım da genç oyuncularına şans verdi. KSK Yalın, Egemen gibi rotasyondaki isimleri parkeye attı. F.Bahçe ise Mehmet Ekrem, Metecan ve Onuralp gibi isimleri değerlendirdi. Son çeyrekte de Karşıyaka farkı 30 sayı altına indiremedi ve yeşil-kırmızılılar mücadeleyi 91-55 kaybetti.

TRİBÜNDE BAYRAK ŞOV

Karşıyaka taraftarları, Fenerbahçe Beko ile oynanan maç öncesi tamamen doldurdukları Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nu şölen yerine çevirdi. Karşıyaka yönetiminin daha önce koltuklara koyduğu Türk bayraklarıyla salonda büyük görsel şov yapan yeşil-kırmızılılar, müsabaka boyunca takımına destek verdi. İzmir ekibinde, Nemanja Gordic, maç kadrosuna alınmadı. Müsabakayı Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş ile eski başkanlar Azat Yeşil ve Mutlu Altuğ da takip etti.