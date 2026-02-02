Altay’ın kabus haftası

TFF 3. Lig 4. Grup'ta deplasmanda Eskişehirspor'a 2-1 mağlup olan Altay, üst üste krizler yaşadığı kabus gibi bir haftayı geride bıraktı. Eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak'a olan 600 bin Euro borcu nedeniyle 6 puanı silinince puanı 15'e düşen siyah-beyazlılar, cuma günü ise teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifasıyla sarsıldı. Ardından Eskişehirspor deplasmanında 39 yaşındaki yeni teknik patronu Mehmet Can Karagöz önderliğinde sahaya çıkan siyah-beyazlılar son dakika golüyle sahadan eli boş ayrıldı. 13'üncü basamağa gerileyen Altay, şubat ayının ilk yarısında sıradaki FIFA dosyalarını çözemezse küme düşürülme ve -12 puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalacak.