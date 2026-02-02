Aydınlı Suna güreşte gümüş madalya kazandı

U-23 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası, Trabzon'da gerçekleşti. Kadınlar kategorisinde 36 kulüpten 147 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Aydınlı Suna Durmaz şampiyonayı başarıyla tamamladı. 59 kiloda Durmaz gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Sporcumuz Suna Durmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörü Veli Eriş'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.