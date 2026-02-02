Derbide ses çıkmadı

3. Lig 4. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Ege ekipleri Denizli İdmanyurdu ve Uşakspor golsüz berabere kaldı. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleye iki takım da temkinli başladı. İlk yarıda yakalanan az sayıdaki fırsat değerlendirilemeyince ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. İki takım ikinci yarıda da skoru değiştirmeyi başaramadı. Müsabaka başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi. Geçen hafta yine bir derbide Altay'a yenilen Denizli temsilcisi, bu beraberlikle 3 puan hasretini iki maça çıkardı. Denizli İY, en son sahasında Nazillispor'u yenmişti. Uşakspor ise Ayvalıkgücü Belediye yenilgisinin ardından bu maçta da berabere kalarak galibiyet hasretini 2 maça çıkardı. Uşak temsilcisi de son olarak Afyonspor'u evinde mağlup etmişti.