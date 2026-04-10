Trabzonspor'un kadrosu belli oldu! O isimler listede yok

Trabzonspor Kulübü, sol uyluk ön üst bölgesindeki kas grubunda ağrı ve sertlik yaşayan Paul Onuachu'nun Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Beşir, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır." dedi.
Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı golcünün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını ifade etti.
KAMP KADROSU AÇIKLANDI
Öte yandan Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:
1. Andre Onana
2. Onuralp Çevikkan
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Stefan Savic
5. Chibuike Nwaiwu
6. Taha Emre İnce
7. Wagner Pina
8. Mustafa Eskihellaç
9. Mathias Lovik
10. Benjamin Bouchouari
11. Okay Yokuşlu
12. Christ Inao Oulai
13. Salih Malkoçoğlu
14. Boran Başkan
15. Tim Jabol Folcarelli
16. Ozan Tufan
17. Anthony Nwakaeme
18. Oleksandr Zubkov
19. Felipe Augusto
20. Umut Nayir
21. Onuralp Çakıroğlu