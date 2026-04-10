Trabzonspor'un kadrosu belli oldu! O isimler listede yok

Trabzonspor Kulübü , sol uyluk ön üst bölgesindeki kas grubunda ağrı ve sertlik yaşayan Paul Onuachu'nun Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı golcünün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını ifade etti.

Beşir, "Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk ön üst kas grubunda ağrı ve sertlik hisseden oyuncumuz Paul Onuachu'nun yapılan ilk değerlendirmesi sonucunda kas yaralanması düşünülerek Corendon Alanyaspor maç kadrosundan çıkarılmıştır." dedi.

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Öte yandan Trabzonspor'un Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Andre Onana

2. Onuralp Çevikkan

3. Ahmet Doğan Yıldırım

4. Stefan Savic

5. Chibuike Nwaiwu

6. Taha Emre İnce

7. Wagner Pina

8. Mustafa Eskihellaç

9. Mathias Lovik

10. Benjamin Bouchouari

11. Okay Yokuşlu

12. Christ Inao Oulai

13. Salih Malkoçoğlu

14. Boran Başkan

15. Tim Jabol Folcarelli

16. Ozan Tufan

17. Anthony Nwakaeme

18. Oleksandr Zubkov

19. Felipe Augusto

20. Umut Nayir

21. Onuralp Çakıroğlu