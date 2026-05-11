Galatasaray istiyordu, Trabzonspor aldı! Muhammed Cham kararını verdi

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde transfer çalışmalarına hız verdi. Şampiyonluk parolasıyla hareket eden bordo-mavililer, transferde ezeli rakibi Galatasaray'a önemli bir çalım atmaya hazırlanıyor.
MİTHAT PALA TERCİHİNİ YAPTI
Bir süredir Galatasaray ile Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Mithat Pala için karar verildi. İddiaya göre 25 yaşındaki sağ bek, tercihini bordo-mavili ekipten yana kullandı. Başarılı oyuncunun transferin resmiyet kazanmasını beklediği öğrenildi.
TRABZONSPOR'DAN TAKAS FORMÜLÜ
Transferde elini çabuk tutan Trabzonspor'un, bu hamleyi Muhammed Cham + para teklifiyle sonuçlandırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bordo-mavililerin kısa süre içinde görüşmeleri tamamlayarak resmi adımı atması bekleniyor.
"HEDEFİM BÜYÜK TAKIMLARA GİTMEK"
Mithat Pala geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kariyer hedeflerine dair dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Milli takım hedefinin öncelikli olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Onun dışında da tabii büyük takımlara gitmek var" sözleriyle transfer iddialarını güçlendirmişti.