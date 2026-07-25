Altay’da B planı kayyum

TARİHİNİN en karanlık dönemlerinden birini geçiren ve sezonun başlamasına yaklaşık 40 gün kala yönetimi, teknik direktörü ve futbolcuları belli olamayan 3. Lig ekibi Altay'da her ihtimale karşılık kayyum hazırlığı başladı. Siyah-beyazlıların eski yöneticisi ve mevcut üyesi Deniz Kemahlı öncülüğündeki İstanbul merkezli oluşum, sponsor görüşmelerini sürdürüyor ve yeni bir yönetim kurma çabası içinde. Eğer bu sürecin olumsuz neticelenmesi durumunda ise mevzuata göre kayyum atanması gündeme geldi. Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre, derneklerde (spor kulüpleri dahil) yönetim kurulunun oluşturulamaması veya üst üste olağan genel kurul toplantılarının yapılamaması durumunda mahkeme yoluyla müdahale mümkün. Üst üste 3 olağan genel kurulun yapılamaması halinde ise derneğin kendiliğinden dağılmış sayılma riski de bulunuyor. İzmir ekibinde de bir grup üye, son 3 genel kurulda yönetim kurulu seçilemediği için kulübün kayyuma gitmesi adına sulh hukuk mahkemesine başvurmaya hazırlanıyor. Bir avukatlık ofisinden destek alan genel kurul üyeleri, eğer yönetim oluşturulamazsa kayyum başvurusunu çok kısa sürede yapacak. Bu durumda mahkeme, kulübün genel kurulunu toplamak ve yeni yönetimi belirlemek üzere geçici bir kayyum atayabilecek. Altay camiası, köklü kulübün bu belirsizlikten bir an önce kurtulmasını umut ediyor.