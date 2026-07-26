Filenin Sultanları yine tarih yazdı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek 2018 ve 2023'ün ardından tarihinde 3. kez finale yükseldi. Filenin Sultanları finalde bugün TSİ 14.30'da Brezilya ile kupayı ikinci kez kaldırmak adına karşı karşıya gelecek. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk 14 sayısı eşitlikle geçildi: 7-7. Hücumda etkinliğini artıran ev sahibi takıma karşılık ay-yıldızlı ekip, ön alanda Sinead Jack Kısal ile etkili oynayarak 10. sayıya ilk ulaşan takım oldu: 9-10. Elif ve İlkin ile etkin oyun sergileyen milliler,

farkı 7'ye çıkardı: 12-19. Setin sonlarında Hande Baladın'ın file önü hücumlarıyla fark açılsa da Çin, Yuanyuan Wang ile etkili oyun sergiledi ve farkı 3'e indirdi: 18-21. Çin'in etkili servislerine karşılık hücumlarla karşılık veren milli takım ilk seti 21-25 kazanarak 1-0 öne geçti.

İKİNCİ SETİ RAHAT KAZANDIK

İkinci setin başlarında sayı üstünlüğünü koruyan ev sahibi Çin'e karşı milli takım, etkili hücumlarıyla farkı kapatarak rakibine mola aldırdı: 6-8. Arka alandaki boşluğu fırsata çeviren ay-yıldızlı ekip, Zehra ve Vargas ile farkı artırdı: 12-18. Setin sonlarında da sayı üstünlüğünü koruyan Filenin Sultanları, seti 15-25 rahat kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette iki takım da savunmada etkili oyun sergileyerek ilk 20 sayıya eşitlikle girdi: 10-10. Ay-yıldızlı ekip, setin sonlarında oyuna ağırlığını koydu ve seti 20-25 kazanarak rakibini 3-0'lık net bir skorla yendi.

SANTARELLİ: ALTIN MADALYA İSTİYORUZ

Yarı final sonrası konuşan başantrenör Daniele Santarelli, "Herkesi mutlu edebilmek adına elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Hangi renkte bir madalyayla döneceğimizi bilmiyorum. Ama emin olduğum bir şey var: En değerli madalyayı kazanmak için sonuna kadar savaşacağız. Biz altın madalyayı istiyoruz. Brezilya her zaman orada. Her turnuvada, her sezonda zirvede olmayı başarıyorlar. Bir ya da iki önemli oyuncuları sakat olsa bile yine de en üst seviyede mücadele ediyorlar. Son 20-30 yıldır, voleybol izlemeye başladığımdan beri oluşturdukları bu kazanma kültürü ve zihniyet gerçekten inanılmaz. Oynadıkları voleybola büyük saygı duyuyorum. Bence harika bir final olacak" dedi.

SAMBACILAR SON NEFESTE

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) final etabında Brezilya, İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Brezilya ilk seti 25-21 kaybetmesine rağmen sonraki iki seti 25-21, 26-24 alarak öne geçti. Dördüncü seti 25-21 kazanan İtalya maçı karar setine götürmeyi başardı. Son set iyi bir performans ortaya koyan Brezilya bu seti 15-12 alarak maçı 3-2 kazandı. İtalya ile Çin arasında oynanacak üçüncülük maçı bugün TSİ 10.30'da başlayacak.

VARGAS: SAVAŞTIK

Takımın yıldız ismi Melissa Vargas, mücadelenin ardından duygularını şöyle paylaştı: "Her sayı için savaştık. Bizim için her sayı çok önemliydi. Finale çıkmak hem bizim hem de Türkiye için gerçekten çok önemli. Brezilya'ya karşı çok yoğun ve çok çekişmeli bir maç olacak. Sayı sayı oynayacağız."