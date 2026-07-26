Madalya avcısı Ceren

Bulgaristan'ın Varna şehrinde gerçekleştirilen Black Sea Cup 2026 yüzme yarışlarında Aydınlı milli sporcu Ceren Yaşar, elde ettiği derecelerle hem ülkesini hem de Türk sporunu gururlandırdı. Yaklaşık beş yıldır disiplinli bir çalışma programıyla hazırlıklarını sürdüren genç sporcu, farklı kategorilerde kazandığı madalyalarla organizasyonun dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Iceman Yüzme İhtisas Kulübü sporcusu Ceren Yaşar, 13-14 yaş kategorisinde 200 metre sırtüstü yarışında altın madalya kazanarak şampiyon olurken, 50 metre sırtüstünde gümüş madalyanın sahibi oldu. Açık yaş kategorisinde ise 200 metre, 100 metre ve 50 metre sırtüstü yarışlarında bronz madalya kazanarak toplam madalya sayısını beşe çıkardı.

SPONSORLUK BEKLİYOR

Uluslararası organizasyonda Türk bayrağını başarıyla temsil eden Ceren Yaşar'ın önümüzdeki dönemde daha büyük şampiyonalarda mücadele etmesi hedeflenirken, sporcunun hazırlıklarını sürdürebilmesi ve uluslararası yarışmalara katılımının devam edebilmesi için sponsorluk desteğine ihtiyaç duyulğu belirtildi. Sporcunun ekibinin, genç yeteneklerin Türk sporuna kazandırılması adına kurum ve iş dünyasının sağlayacağı desteklerin büyük önem taşıdığı ifade edildi.