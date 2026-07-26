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Muğlaspor Ali Kaan’ı kiraladı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Muğlaspor Ali Kaan’ı kiraladı

Trendyol 1'inci Lig takımlarından Muğ- KOLLARI SIVADI laspor, dış transferde Iğdır Futbol Kulübü'nden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kaan Güneren'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Amasyaspor, Akhisarspor, Ankaragücü, Samsunspor ve Iğdır FK formalarını giyen Ali Kaan, Süper Lig ve 1'inci Lig tecrübesine sahip. Başarılı orta saha, geçtiğimiz sezon Iğdır FK ile 34 karşılaşmada forma giydi. Ali Kaan Güneren'e yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyor, Muğlaspor ailemize hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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