Altay’da kayyum kapıda

3'ÜNCÜ Lig kulüplerinden Altay'da yeni sezon öncesi yaşanan belirsizlik had safhaya ulaştı. Yıllardır süren transfer yasağı, 1 milyar TL'yi aşan borç yükü, kadronun dağılma noktasına gelmesi ve yeni sezonda yine FIFA'dan puan silme cezası alma riski bulunan İzmir temsilcisinde yatırımcı arayışından sonuç alamayan başkan Sinan Kanlı görevi bırakma kararı alırken, yönetime talip çıkmaması camiayı ümitsizliğe sürükledi. Ligin başlamasına az bir süre kala siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarına başlayamaması keyifleri iyice kaçırdı. Finans ve teknoloji sektörlerinde hizmet veren İstanbul merkezli bir holdingin desteğini alarak yönetim oluşturmaya çalışan Altay Çalışma Grubu'nun kulübün önünü açma adına kısa süre içinde kararını açıklayacağı ifade edildi. Yönetim kurma çalışmalarından olumsuz bir haber gelmesi halinde Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın mahkemeye başvurarak kulübe kayyum atanmasını istemesi bekleniyor.