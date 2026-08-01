Bucaspor 1928 topbası yaptı

GEÇEN sezon 2. Lig'e veda eden Bucaspor 1928, 3. Lig hazırlıklarına dün başladı. Sarı-lacivertliler, genç oyuncular ağırlıklı bir kadroyla, altyapı antrenörleri eşliğinde çalışmalara start verdi. Sözleşmesi biten stoper Doğan Çamlı, orta saha oyuncusu Osman Işıklı, sağ bek Şerif Doğan, kaleci Berkin Özgür ve defans oyuncusu Emir Bilgin ile Kasımpaşa'ya transfer olan forvet Sercan Deniz ve Elazığspor'la el sıkışan hücum oyuncusu Buğra Akçagün Kaynaklar Tesisleri'ndeki hazırlıklarda yer almadı. Transfer yasağını bu sezon da açmayacak ve genç oyuncular ağırlıklı bir 11'le mücadele edecek Fırtına, yeni hocasını da önümüzdeki hafta içi açıklayacak. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Buca Stadı'nda incelemelerde bulundu ve yaptığı teftişte gelecek sezon maçların oynanmasında bir sakınca olmadığına karar getirdi.