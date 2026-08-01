Galatasaray’a yunan savunmacı

Galatasaray'da savunma transferi için ibre bir kez daha değişti. Ahmetcan Kaplan ve Yusuf Akçiçek için talep edilen yüksek bonservis bedelleri nedeniyle geri adım atan sarı-kırmızılı yönetim, rotasını Bundesliga ekibi Wolfsburg'un formasını giyen Konstantinos Koulierakis'e çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un onayıyla görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılılar, transferi kısa sürede sonuçlandırmak isterken Roma'nın da devreye girmesiyle rekabet kızıştı.

34 MÜSABAKAYA ÇIKTI

2024 yazında PAOK'tan yaklaşık 11,75 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan 22 yaşındaki stoper, geride kalan sezonda Alman ekibiyle 34 resmi maça çıktı. 1.88 boyundaki sol ayaklı savunmacı, hava toplarındaki etkinliği, geriden oyun kurma becerisi ve fizik gücüyle Avrupa'nın gelecek vadeden stoperleri arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın özellikle sol ayaklı bir stoper arayışında olması nedeniyle Koulierakis'in listenin ilk sırasına yükseldiği öğrenildi. Yönetim, oyuncunun yaşı ve gelişim potansiyeli nedeniyle yapılacak yatırımın uzun vadede önemli bir kazanca dönüşeceğine inanıyor.

MUSİALA YALANLAMASI

GALATASARAY, Alman ekibi Bayern Münih'in Alman futbolcusu Jamal Musiala'nın, sarı-kırmızılılara transfer olacağı yönündeki haberlerin gerçek olmadığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden transfer konularıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son dönemde kulübümüz hakkında kasıtlı şekilde dolaşıma sokulan, gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Profesyonel futbolcu Jamal Musiala'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Gerçek dışı olduğu açıkça ortaya konulan bu iddiaların ısrarla gündemde tutulması; kamuoyunu yanıltmaya ve kulübümüzün transfer çalışmalarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir algı oluşturma çabasıdır. Bu spekülasyonların sahibi kişi ve mecraların geçen sezon da benzer gerçek dışı iddialarla kamuoyu karşısına çıkmış olmaları dikkat çekicidir. Kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının, yalnızca kulübümüzün resmi açıklamalarını esas almasını, gerçeği yansıtmayan haber ve spekülasyonlara, bunları ısrarla dolaşıma sokan kişi ve mecralara itibar etmemesini önemle rica ederiz."

KOMŞUNUN VAZGEÇİLMEZİ

KONSTANTİNOS Koulierakis, genç yaşına rağmen Yunanistan Milli Takımı'nın en önemli savunmacılarından biri konumunda bulunuyor. Alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra A Milli Takım'a yükselen 22 yaşındaki stoper, bugüne kadar 20'nin üzerinde milli maçta görev aldı. Sol ayağını etkili kullanması, oyun kurulumuna katkısı ve savunmadaki lider özellikleriyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alan Koulierakis, ülkesinin gelecek yıllardaki savunma hattının temel taşlarından biri olarak görülüyor.