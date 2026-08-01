Haberler Spor Galatasaray'ın yıldızına Avrupa kancası: Barış Alper gidiyor mu? Galatasaray'ın yıldızına Avrupa kancası: Barış Alper gidiyor mu? Son dakika: Galatasaray’da transfer hareketliliği sürerken, takımın önemli isimlerinden Barış Alper Yılmaz için İngiltere’den dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yıldızın, Premier Lig ekiplerinin radarına girdiği ve kulübe gelen ilgilerin önümüzdeki günlerde daha da netleşeceği öğrenildi. HABER MERKEZİ









Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da ayrılık ihtimali bulunan isimler arasında Barış Alper Yılmaz da yer aldı. Milli oyuncuya İngiliz devlerinin ilgi gösterdiği ve transfer iddialarının gündemdeki yerini koruduğu ifade edildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan milli futbolcuya Avrupa'dan ilginin arttığı ve yönetimin olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif planlar üzerinde durduğu öğrenildi.