Galatasaray'ın yıldızına Avrupa kancası: Barış Alper gidiyor mu?

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da ayrılık ihtimali bulunan isimler arasında Barış Alper Yılmaz da yer aldı. Milli oyuncuya İngiliz devlerinin ilgi gösterdiği ve transfer iddialarının gündemdeki yerini koruduğu ifade edildi.
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN AVRUPA KULÜPLERİ DEVREDE
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların kadro planlamasında önemli bir yere sahip olan milli futbolcuya Avrupa'dan ilginin arttığı ve yönetimin olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif planlar üzerinde durduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde Suudi Arabistan ekiplerinin gündemine gelen Barış Alper Yılmaz için bu kez Avrupa kulüpleri harekete geçti. Fransa Ligue 1'den Monaco ve İngiltere Premier Lig'den bazı takımların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
İNGİLİZ DEVLERİ YILDIZ FUTBOLCUYU LİSTESİNE ALDI
Barış Alper Yılmaz'ın performansı Ada ekiplerinin de dikkatini çekti. Tottenham ve Fulham'ın milli futbolcuyu transfer listesine aldığı öne sürülürken, İngiliz kulüplerinden birinin oyuncu için yüksek bonservis bedelini gözden çıkardığı iddia edildi.