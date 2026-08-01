Trabzonspor’a yeni golcü Süper Lig’den

TRABZONSPOR, hücum hattını güçlendirmek adına Başakşehir'in 31 yaşındaki forveti Eldor Shomurodov ile ilgileniyor. Bordo- mavililerin oyuncunun durumunu sormak adına bir nabız yoklaması yaptığı ancak kulübüne ya da temsilcisine resmi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi. Transfer sürecindeki en büyük engellerin başında yıldız santrforun yüksek maliyeti ve bordo-mavili ekibin mevcut yabancı kontenjanı sınırına takılması geliyor.

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SÜPER Lig'deki yabancı kuralı nedeniyle kadro dengesini dikkatli kurmak zorunda olan Trabzonspor yönetimi, bütçeyi zorlamamak adına bu transfer hamlesini şimdilik beklemeye aldı. Bordo-mavili kurmayların, ilerleyen günlerde yaşanabilecek kadro boşalmaları veya mali şartların esnemesi ihtimaline karşı Shomurodov'un durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceği ifade edildi. Geçen sezon turuncu- lacivertli forma altında gösterdiği performansın ardından transferin gözdesi konumuna gelen Özbek golcü, milli takım formasıyla Dünya Kupası'nda da forma giymişti.