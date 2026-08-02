Fenerbahçe’ye Cherif piyangosu

FENERBAHÇE'NİN geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fransız ekibi Angers'ten 4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in satın alma opsiyonu sezon sonunda devreye girdi. Sarı-lacivertliler, 18 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesini kullanarak 19 yaşındaki golcünün bonservisini aldı ve genç oyuncuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'ye Cherif konusunda sevindiren bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı kulüplerin genç forveti yakından takip ettiği, kısa süre içerisinde sarı-lacivertlilere resmi teklif yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

KULÜBÜN BORCU AÇIKLANDI

HABERLERE göre gelecek teklifin, Fenerbahçe'nin oyuncu için ödediği toplam bonservis bedelinin de üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Geride kalan 2025-26 sezonunda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Sidiki Cherif, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Süper Lig'de 10 karşılaşmada 2 gol atan genç santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 1 gol kaydederken UEFA Avrupa Ligi'nde de süre aldı. Öte yandan Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 961 milyon TL olarak açıklandı.