Göztepe’de işlem tamam

TRENDYOL Süper Lig 'de yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe , transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK 'da forma giyen Gökdeniz Bayrakdar'ın transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ile Bodrum FK yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma sağlanırken, İzmir ekibinin bu transfer için yaklaşık 450 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeleri imzalayarak transferi kamuoyuna duyurması bekleniyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan 25 yaşındaki futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Asıl mevkisi sağ kanat olan Gökdeniz Bayrakdar, ihtiyaç halinde sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev yapabiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2029 YILINA KADAR HÜCUM hattının üç farklı bölgesinde oynayabilmesi nedeniyle sarıkırmızılı teknik heyetin transferine büyük önem verdiği öğrenildi. Futbola Kocaelispor altyapısında başlayan Gökdeniz, daha sonra Antalyaspor forması giyerek Süper Lig'de de mücadele etti. Son dört sezondur Bodrum FK'nın başarısı için ter döken başarılı oyuncu, yeşil-beyazlı formayla toplam 106 resmi karşılaşmada görev alırken 23 gol atma başarısı gösterdi. Gösterdiği istikrarlı performansla takımının en önemli hücum silahlarından biri haline gelen Gökdeniz, Türkiye U19 ve U21 Milli Takımlarında da forma giydi. Haziran 2029 yılına kadar Bodrum FK ile sözleşmesi bulunan başarılı futbolcunun kısa süre içinde resmi imzayı atarak Göztepe kadrosuna katılması bekleniyor.





ARDA OKAN PARLIYOR

Göztepe'de hazırlık döneminin yıldızlarından biri Arda Okan Kurtulan oldu. Sarıkırmızılı formayla sergilediği etkili performansla göz dolduran genç oyuncu, hem savunmadaki güven veren oyunu hem de hücuma yaptığı katkıyla yeni sezon öncesinde teknik heyetin yüzünü güldürdü. Stoilov'un vazgeçilmezleri arasına giren Arda Okan'ın, Süper Lig maratonunda Göztepe'nin en önemli silahlarından biri olması bekleniyor. Geçen sene 32 maçta görev alan Arda, 4 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti.



SARI-KIRMIZILILAR BODRUM KARŞISINDA

GÖZTEPE, bugün Gürsel Aksel Stadı'nda 1. Lig temsilcisi Bodrum FK ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un mücadelede yeni transferlere şans vermesi ve takımın son durumunu görmesi bekleniyor. Hazırlık döneminde oynadığı karşılaşmalarla eksiklerini tespit eden sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK karşısında hem oyun planını hem de oyuncuların form durumunu test edecek. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma taraftara kapalı olarak oynanacak. Göztepe, Bodrum FK mücadelesinin ardından hazırlıklarını sürdürecek. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçını ise 8 Ağustos'ta Trabzonspor ile oynayacak.