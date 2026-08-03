Somaspor’da Berke tamam

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor, transfer çalışmaları kapsamında Erciyes 38 FK forması giyen ön libero Berke Kayar'ı kadrosuna kattı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, futbola Manisa FK altyapısında başladıktan sonra İzmir Çoruhlu FK, Karabük İdmanyurdu ve Akhisar 45 FSK formaları giydi. Berke Kayar, geçen sezon Erciyes 38 FK'da ikinci yarıda görev aldığı 14 maçla takımına katkı sağladı. Savunma yönü ve mücadeleci oyunuyla öne çıkan Berke, orta sahada alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Somaspor'un önemli hamlelerinden biri oldu. Manisa temsilcisi, yeni sezonda genç ve tecrübeli isimleri harmanlayarak hedeflerine ulaşmayı planlıyor.