Bal-Kes’ten 100 bin forma kampanyası

Balıkesirspor
, 60. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "100 bin Forma" sosyal sorumluluk kampanyasını hayata geçiriyor. "Şanla Şerefle 60. Yıl" etkinlikleri kapsamında hayata geçirilecek organizasyonun temel amacı, Balıkesir
'deki öğrencilerin Balıkesirspor sevgisiyle yetişmesini sağlamak ve kırmızı-beyaz aidiyetini gelecek nesillere aktarmak. Düzenlenecek sosyal sorumluluk projesine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu başta olmak üzere il protokolü, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, şehirde faaliyet gösteren işletmeler, Balıkesirspor Yönetim Kurulu, teknik ekip ve futbolcular katılacak. Kampanya boyunca Balıkesirspor'a gönül veren taraftarlar ve kırmızı-beyaz sevdalıları, paylaşılacak iletişim numaraları üzerinden canlı yayına bağlanarak desteklerini futbolcular aracılığıyla iletebilecek.