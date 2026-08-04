Salah için geri sayım başladı! Transferde yeni gelişme

Son dakika: Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Mohamed Salah için süreç hız kazandı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelen Mısırlı yıldızla ilgili gelişmelerde son aşamaya gelinirken, transfer yarışında yeni bir perde açıldı.
Beşiktaş'ın beklemeye aldığı transfer hamlesinin ardından Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerin, Salah'ın menajeriyle temas kurarak yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
TRABZONSPOR ANLAŞTI
Trabzonspor'un 17 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı Salah, kısa süre içinde Türkiye'ye gelecek. Yıldız futbolcu ile sözleşme süresi, ödeme planı ve anlaşmada yer alan diğer maddeler üzerine görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ
Ayrıca Trabzonspor cephesinin, tatilini Yunanistan'da sürdüren Mohamed Salah'ı çarşamba günü özel uçakla İstanbul'a getireceği aktarıldı.
TARİHİ KARŞILAMA
Bordo-mavili taraftarların dünyaca ünlü yıldızın gelişiyle birlikte havalimanında hafızalara kazınacak bir karşılama töreni yapmaya hazırlandığı öğrenildi.