Altay'da zor günler: İzmir ekibinde gözler camiada!

Siyah-beyazlılarda yönetimi devralacak kayyımın olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından başkan adayı bulunsa bile, yeni yönetimin göreve gelmesi en az 22 gün sürecek. 6 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi henüz antrenmanlara başlamayan siyah-beyazlı takımın bu süreçte camianın vereceği destekle sahaya inmesi bekleniyor.

Altay'ın eski başkan ve yöneticilerinin güç birliği oluşturarak kritik süreçte kulübe sahip çıkması planlanıyor. İstifa eden Başkan Sinan Kanlı yaptığı açıklamada, "Genel kurul gününü kadar kulüp üyelerimizin aidat borçlarını ödemelerini, yönetime aday olan grupların kulübe kaynak aktarmalarını, camiamızın da bu süreçte imece usulüyle kulübe katkıda bulunarak antrenmanlara başlanmasını sağlamasını özellikle rica ederim" ifadelerine yer vermişti.