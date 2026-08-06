Maliyeti çok konuşuluyordu! N'Golo Kanté'ye sürpriz talip çıktı

Fenerbahçe 'nin dünyaca ünlü yıldızı N'Golo Kanté , sahadaki performansının yanı sıra kulübe olan maliyetiyle de gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli formayla beklentileri karşılamaya çalışan Fransız orta sahanın durumu yakından takip ediliyor.

Son olarak Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu toplantısında da oyuncuya değinmiş ve Ertan Torunoğulları'nın Fransız yıldızla ilgili sözlerine tepki göstermişti. Yıldırım, "Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden konuşan tek arkadaşım yok. 'Kante'yi satalım.' diyen yok. Medya konuşuyor, yazıyor. Onlara da geleceğim şimdi. Sen atlıyorsun, 'Kante'yi aldığımız paraya satarız.' Sana yetkiyi verdim. Haydi bakalım." demişti.