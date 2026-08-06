Muhammed Salah Göztepe maçında oynayacak mı? İşte netleşen karar

Trabzonspor 'un ses getiren transferi Muhammed Salah için beklenen karar çıktı. Bordo-mavili taraftarların heyecanla beklediği Mısırlı yıldızın Göztepe ile oynanacak hazırlık maçında sahada olup olmayacağı kesinleşti.

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın, bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanda ilk kez takımla birlikte çalışacağı öğrenildi. Bordo-mavili taraftarlar, Mısırlı yıldızı ilk kez sahada izleme fırsatı bulacak.

FATİH TEKKE İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Salah'ın, Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına çıkış süreciyle ilgili Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede oyuncunun fiziksel durumu ve adaptasyon sürecinin değerlendirildiği öğrenildi.