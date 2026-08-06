Muhammed Salah Göztepe maçında oynayacak mı? İşte netleşen karar

Trabzonspor'un ses getiren transferi Muhammed Salah için beklenen karar çıktı. Bordo-mavili taraftarların heyecanla beklediği Mısırlı yıldızın Göztepe ile oynanacak hazırlık maçında sahada olup olmayacağı kesinleşti.
SALAH TAKIMLA İLK ANTRENMANINA ÇIKIYOR
Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın, bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek antrenmanda ilk kez takımla birlikte çalışacağı öğrenildi. Bordo-mavili taraftarlar, Mısırlı yıldızı ilk kez sahada izleme fırsatı bulacak.
FATİH TEKKE İLE ÖZEL GÖRÜŞME
Salah'ın, Trabzonspor formasıyla ilk resmi maçına çıkış süreciyle ilgili Teknik Direktör Fatih Tekke ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede oyuncunun fiziksel durumu ve adaptasyon sürecinin değerlendirildiği öğrenildi.
GÖZTEPE MAÇINDA FORMA GİYMEYECEK
Mısırlı yıldızın, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Göztepe ile oynanacak hazırlık karşılaşmasının maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.
KARŞILAŞMA GÜRSEL AKSEL STADI'NDA
Trabzonspor ile Göztepe'yi karşı karşıya getirecek hazırlık mücadelesi, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Organizasyon, İsmail Köybaşı'nın jübilesi kapsamında futbolseverlerle buluşacak.