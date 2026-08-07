Balıkesir için tek yürek

Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirspor
'un "Şanla Şerefle 60. Yıl" etkinliğine katıldı. Şehirdeki vatandaşlara Balıkesirspor sevdasını aşılamak için düzenlenen etkinlikte konuşan Akın, "Birlik ve beraberlik içerisinde Balıkesirspor'umuzu şampiyon yapmak için bütün hemşehrilerimi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum" dedi. Balıkesirspor'un Kuvayımilliye'nin başşehri Balıkesir'in ortak gururu olduğunu belirten Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "1966 yılında kurulan Balıkesirspor'umuz kurulduğu günden bu yana şehrin hep ortak heyecanı olmuştur. Şehrimizin birliğine, kardeşliğine katkı sağlamış; Kuvayımilliye diye anılan şehrin namına uygun birlik ruhunun temsilcisi olan en önemli marka değeri olmuştur. Bu kadar tarihi geçmişi olan, bu şehre değer katan takımımıza ve spor kulübümüze her kesimin destek çıkması lazım" diye konuştu.