  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Rafael Leao Süper Lig'e mi geliyor? O kulüpte tarihi transfer operasyonu

Rafael Leao Süper Lig'e mi geliyor? O kulüpte tarihi transfer operasyonu

Galatasaray, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kadrosuna katmak adına önemli adımlar atarken, oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde olumlu gelişmeler yaşandı. İşte son durum…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao'nun yer aldığı öğrenildi.

YILLIK ÜCRETTE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Galatasaray yönetimi, Rafael Leao transferinde oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Sarı-kırmızılı yetkililerin, Portekizli yıldızın temsilcisiyle gerçekleştirdiği temaslarda olumlu sonuç aldığı ve yıllık 9 milyon Euro net maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Oyuncu tarafıyla yapılan anlaşmanın ardından gözler Milan ile yürütülecek bonservis görüşmelerine çevrildi. Galatasaray, transferi sonuçlandırmak için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.

MILAN'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Rafael Leao konusunda futbolcunun ikna edilmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetim, Milan ile pazarlık sürecini hızlandırdı. Galatasaray'ın İtalyan kulübüne ilk teklif olarak 35 milyon Euro seviyesinde bir rakam sunduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA