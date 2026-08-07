Rafael Leao Süper Lig'e mi geliyor? O kulüpte tarihi transfer operasyonu

Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray , hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao 'nun yer aldığı öğrenildi.

YILLIK ÜCRETTE PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Galatasaray yönetimi, Rafael Leao transferinde oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat etti. Sarı-kırmızılı yetkililerin, Portekizli yıldızın temsilcisiyle gerçekleştirdiği temaslarda olumlu sonuç aldığı ve yıllık 9 milyon Euro net maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Oyuncu tarafıyla yapılan anlaşmanın ardından gözler Milan ile yürütülecek bonservis görüşmelerine çevrildi. Galatasaray, transferi sonuçlandırmak için tüm şartları zorlamaya hazırlanıyor.