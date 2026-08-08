Aliağa FK, Bucalı Ali Emir’i aldı

Aliağa FK, Bucaspor 1928 forması giyen kanat oyuncusu Ali Emir Pervanlar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp avukatı Hakan Mete de yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bucaspor 1928 forması giyen Ali Emir Pervanlar'ı kadrosuna kattı. Ekibimiz, 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Emir Pervanlar'a hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 2016 yılında Balçova Termalspor'da filiz lisansla futbola başlayan 20 yaşındaki oyuncu, daha sonra Pendikspor ve Dolayoba kulüplerinde forma giydi: