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Altay'da yeni dönem! Üzümcü'den güven mesajı

Altay’da Tuna Üzümcü dönemi yeniden başladı. Yaklaşık 3 yıl sonra siyah-beyazlı ekibin başına geçen deneyimli teknik adam, kulübün içinde bulunduğu zorlu sürecin birlik ve mücadeleyle aşılacağına olan inancını vurguladı.

DHA

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Tuna Üzümcü, Altay'daki ikinci dönemine başladı. Yaklaşık 3 yıl sonra yeniden takımın başına geçen genç teknik adam, siyah-beyazlı kulübün yaşadığı sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğini ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarına altyapı oyuncularının yoğun olduğu kadroyla başlayan İzmir temsilcisinde tecrübeli futbolcuların takıma katılmasını bekleyen teknik patron Tuna Üzümcü, "Kulüp olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kadromuzda eksiklerimiz var. Takımın ağabeylerinin aramıza katılmasıyla taşlar yerine oturacaktır. Altay büyük bir camia. Kulübümüze verilecek desteklerle zor günleri geride bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

3 YIL SONRA DÖNDÜ

Altay'ı 2022-23 sezonunda 1'inci ligde kümede tutan teknik direktör Tuna Üzümcü, bir sonraki sezon 5'inci hafta sonunda görevi bırakmıştı. Siyah-beyazlılarda geçen sezon öncesi eski başkan Yüksel Gürüz, teknik direktörlük görevi için Tuna Üzümcü ile anlaşmış, genç teknik adam göreve başlamadan sözleşme imzalamaktan vazgeçmişti. Üzümcü, siyah-beyazlı kulüpte futbol oynamasının yanı sıra sportif direktör olarak da çalıştı.

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