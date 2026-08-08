Altay'da yeni dönem! Üzümcü'den güven mesajı

Yeni sezon hazırlıklarına altyapı oyuncularının yoğun olduğu kadroyla başlayan İzmir temsilcisinde tecrübeli futbolcuların takıma katılmasını bekleyen teknik patron Tuna Üzümcü, "Kulüp olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kadromuzda eksiklerimiz var. Takımın ağabeylerinin aramıza katılmasıyla taşlar yerine oturacaktır. Altay büyük bir camia. Kulübümüze verilecek desteklerle zor günleri geride bırakacağımıza inanıyorum" diye konuştu.