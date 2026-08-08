İzmirgücü’nde kadının gücü

İzmirgücü Spor Kulübü, kadın gücünü sahaya taşıyarak hem sporcu hem de iyi bireyler yetiştiriyor. Kulübün kadın Başkan Vekili Ayşe Gözüaçık, 2012 yılından bu yana kulüpte aktif görev yapıyor. İzmirgücü'nde sadece başkanvekili değil birçok kadın, kulübün önemli görevlerinde yer alıyor. Kadın emeği ön plana çıkıyor.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Antrenör Pınar Gündoğdu, stajyer öğrenci Ayşen Ceyda Meydan, muhasebeci Duygu Gözüaçık, fizyoterapist Irmak Aradağ ile temizlik elemanları Pınar Kurt ve Serap Samur'dan oluşan bir kadın ekip görev yapıyor. Gözüaçık, 2002'den beri çalışmaları aile ekibi olarak sürdürdüklerini belirtiyor. Üç çocuk annesi olan ve iki kızı bulunan Ayşe Gözüaçık'ın en büyük hayali olan, kız takımı kurarak kızları kötü alışkanlıklardan, olumsuz ortamlardan ve kız futboluna yönelik önyargılardan uzak tutmak hedefini gerçekleştirdiğini söylüyor "Kızlarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapmalarını, iyi birey ve özgüvenli, sosyalleşmiş bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak istiyordum" diye ekliyor. 2022'den itibaren kız öğrencileri, antrenörleri ve ekip arkadaşlarıyla yoğun emek vererek bu hayali gerçekleştirdiğini ve büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Bu sezon elde edilen başarılar da umut verici: 2012 doğumlu Eda Çaylak milli takım seçme kampına çağırıldı. 2011 doğumlu Refia Belinay Mehmetoğlu ve 2012 doğumlu Eda Çaylak Galatasaray Kadın Takımı seçme kampına katılma hakkı kazandı.

3 KATEGORİDE DERECELERİ VAR

U13, U15 ve U17 kategorilerinde liglere katılan takım, çeşitli turnuvalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti. Gözüaçık'ın hedefi net: "Özgüvenli, sosyalleşen, emeğin ve çalışmanın harmanlandığı bir ortam oluşturarak donanımlı sporcu kimliğine bürünmüş kız ve erkek futbolcular yetiştirmek. Lig kategorilerinde başarı sağlayıp, yetiştirdiğimiz sporcuları akademi takımlarına ve milli takımlara kazandırmak istiyoruz."

SPONSORLUK DESTEĞİ İSTEĞİ VAR

Ayşe Başkan, kadın futbolunun yaşadığı sıkıntılara da şöyle dikkat çekiyor: Ekonomik sorunlar ve destek bulamamak, toplumsal önyargılar, altyapı ve tesis yetersizliği ile sponsor eksikliği en büyük engeller. Talepleri ise açık: Kadın futbolunun basında ve medyada daha fazla yer alması, sponsor desteği sağlayacak kurum ve kuruluşların devreye girmesi, belediyelerin ve devletin tesis ile imkan konusunda destek vermesi. Gözüaçık, "Başarıyı bir adım daha ileri götürmenin gayreti içindeyiz" sözleriyle noktalıyor.

SADECE FUTBOLCU YETİŞTİRMİYOR

"Kızlarımızı sadece futbolcu olarak değil, hakem ve antrenör gibi futbolun diğer paydaşları olarak da yetiştirip yolunu açıyoruz" ifadelerini kullanan Ayşe Başkan, kulübün, Balçova ve Narlıdere ilçelerinde faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi. Öğrencileri arasında hakemlik yapanlar, BESYO ve spor lisesi öğrencileri de bulunuyor. Sadece maç ve antrenmanla sınırlı kalmıyorlar. Takım ruhunu güçlendirmek, birlik ve beraberliği artırmak için kamplar, piknikler, yürüyüşler düzenliyor, çeşitli turnuva organizasyonlarına katılarak kız sporcuların gelişimini destekliyorlar. Ayrıca kulüpten yetişen kızlar transferde yapıyorlar. Mesela İzmirgücü, iki futbolcusunu İstanbul ekiplerinden Galatasaray'a göndermiş. 2011 doğumlu Refia Belinay Mehmetoğlu ve 2012 doğumlu Eda Çaylak Galatasaray Kadın Takımı seçme kampına katılma hakkı kazandı.