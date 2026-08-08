Trabzonspor'da Salah hareketliliği! 3 günde rekor gelir

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ile yaptığı anlaşmanın maliyeti KAP'a yapılan bildirimle netlik kazandı. Mısırlı futbolcu, iki sezonluk sözleşme kapsamında bordo-mavili kulüpten toplam 34 milyon Euro garanti ücret alacak.

KAP'a gönderilen resmi bildirime göre Salah'a her sezon için 10 milyon Euro yıllık ücret ödenecek. Bunun yanı sıra yıldız oyuncuya 7 milyon Euro da imza ücreti verilecek. Böylece Salah'ın iki yıllık toplam garanti kazancı 34 milyon Euro olacak.