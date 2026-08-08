Trabzonspor'da Salah hareketliliği! 3 günde rekor gelir

Liverpool macerasının ardından Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağlayarak futbol dünyasında büyük yankı uyandıran Trabzonspor, dünya yıldızının transferinden doğan ekonomik ve ticari getirileri toplamaya başladı.
SALAH'IN TRABZONSPOR'A MALİYETİ BELLİ OLDU
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ile yaptığı anlaşmanın maliyeti KAP'a yapılan bildirimle netlik kazandı. Mısırlı futbolcu, iki sezonluk sözleşme kapsamında bordo-mavili kulüpten toplam 34 milyon Euro garanti ücret alacak.
KAP'a gönderilen resmi bildirime göre Salah'a her sezon için 10 milyon Euro yıllık ücret ödenecek. Bunun yanı sıra yıldız oyuncuya 7 milyon Euro da imza ücreti verilecek. Böylece Salah'ın iki yıllık toplam garanti kazancı 34 milyon Euro olacak.