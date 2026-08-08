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Trabzonspor'da Salah hareketliliği! 3 günde rekor gelir

Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah’ı kadrosuna katarak futbol gündemine damga vuran Trabzonspor, Mısırlı futbolcunun transferinin ekonomik karşılığını da hızla almaya başladı. Salah’ın imzasının ardından bordo-mavili kulübün yalnızca 3 gün içinde elde ettiği dev gelir, transferin sportif başarının yanı sıra ticari açıdan da tarihi bir hamle olduğunu gözler önüne serdi.

HABER MERKEZİ

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Liverpool macerasının ardından Muhammed Salah'ı 2 yıllığına renklerine bağlayarak futbol dünyasında büyük yankı uyandıran Trabzonspor, dünya yıldızının transferinden doğan ekonomik ve ticari getirileri toplamaya başladı.

SALAH'IN TRABZONSPOR'A MALİYETİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ile yaptığı anlaşmanın maliyeti KAP'a yapılan bildirimle netlik kazandı. Mısırlı futbolcu, iki sezonluk sözleşme kapsamında bordo-mavili kulüpten toplam 34 milyon Euro garanti ücret alacak.

KAP'a gönderilen resmi bildirime göre Salah'a her sezon için 10 milyon Euro yıllık ücret ödenecek. Bunun yanı sıra yıldız oyuncuya 7 milyon Euro da imza ücreti verilecek. Böylece Salah'ın iki yıllık toplam garanti kazancı 34 milyon Euro olacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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