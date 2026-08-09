Lukaku’da geri sayım

LUKAKU hakkında sarılacivertlileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Belçikalı golcünün Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'ya 'tamam' diyebileceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüpten 2 yıllık sözleşme talep ettiği vurgulandı. Napoli'nin ise bonservis pazarlıklarında kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ancak an itibariyle 16 milyon Euro'ya kadar düştüğü öne sürüldü. İtalyan ekibinin bu konuda çok fazla esneme yapmak istemediği de haberde son olarak yer aldı. Sarı-lacivertlilerin Belçikalı forvet'in menajeri Federico Pastorello ile görüştüğü ve Lukaku'nun yıllık 10 milyon Euro net maaş talep ettiği öğrenilirken, oyuncu tarafının ayrılık şartlarını netleştirdikten sonra Fenerbahçe'yle görüşeceği ifade edildi. Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeyi planladığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI

LUKAKU'NUN Napoli ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Geçen sezon sakatlık problemleri nedeniyle Napoli formasını sadece 7 maçta giyebilen Lukaku, takımına 1 gollük katkı sağladı. Belçika'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Lukaku, çeyrek finale kadar yükselen ülkesinin tüm maçlarında süre alırken 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.