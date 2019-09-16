  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Altay > Altay’da Anton Putsila göz dolduruyor

’da göz dolduruyor

Altay’da Anton Putsila göz dolduruyor

16.09.2019, 12:00

1. Lig’de oynadığı son 3 maçtan 7 puan çıkaran ’da, Belaruslu hücumcu Putsila sezona oldukça iyi bir başlangıç yaparak teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sezona Ümraniyespor yenilgisiyle başladıktan sonra toparlanan ve üst üste oynadığı 2 maçı kazanarak son 3 maçından 7 puan çıkaran Altay'da yüzler gülüyor. Son olarak Boluspor'u deplasmanda 2-0 deviren siyah-beyazlılarda, 5. dakikada takımının ilk golünü atan Anton Putsila da sezona oldukça iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon devre arasında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Putsila, bu sezon 4 maçta 358 dakika süre aldı. Belaruslu futbolcu, bu süre zarfında rakip fileleri 2 defa sarsmayı başardı. Geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan ve tam anlamıyla bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun performansı teknik heyeti memnun etti.

GEÇEN SEZONU GEÇTİ
İlk 4 haftada rakip ağları 2 kez havalandıran Putsila, şimdiden geçen sezonki performansını geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın ilk sezonunda MKE Ankaragücü ile 12, Altay ile 10 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti. Henüz 4 haftada 2 gole ulaşan Belaruslu oyuncunun kariyer rekoru ise 4 gol. 2014-2015 sezonunda Torpede Moskova'da, 2017-2018 sezonunda ise MKE Ankaragücü'nde sezonu 4 golle noktalayan Anton Putsila'nın, herhangi bir sakatlık yaşamaması durumunda kendi kariyer rekorunu kırmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay’da Anton Putsila göz dolduruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN