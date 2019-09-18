Altay Marco Paixao'nun gollerini bekliyor

Altay Teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "İlk iki hafta skor anlamında bir sıkıntımız vardı. Geçen senenin gol kralı Marco Paixao bu sene siftah yapmadı. O da gol atmaya başlayınca daha farklı bir takım olacağız diye düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "İlk iki hafta skor anlamında bir sıkıntımız vardı. Geçen senenin gol kralı Marco Paixao bu sene siftah yapmadı. O da gol atmaya başlayınca daha farklı bir takım olacağız diye düşünüyorum." dedi.

Karafırtınalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk 4 hafta itibarıyla bekledikleri puan ortalamasının 1 puan altında kaldıklarını söyledi.

Ligin ilk maçında 10 kişi kaldıkları müsabakada Ümraniyespor'a yenildiklerini, İstanbulspor'la berabere kaldıktan sonra Balıkesirspor ve Boluspor karşılaşmalarını kazandıklarını hatırlatan Karafırtınalar, "Deplasmanda çok daha iyi oynuyoruz. Boluspor karşısında bunun neticesini aldık. Alınan 7 puan tatminkar ama daha fazlasını alabilirdik." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, bu hafta konuk edecekleri Keçiörengücü'nün uzun süredir devam eden bir kadro istikrarının olduğunu ve takıma takviyeler yaptığını belirterek, onlara karşı önlemlerini alıp, sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini kaydetti.

"DİĞER TAKIMLARA GÖRE DAHA AVANTAJLIYIZ"

Ligdeki diğer takımlara göre daha avantajlı olduklarını belirten Karafırtınalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer takımlara göre daha avantajlıyız. Geçen seneye göre takımımızın yüzde 80'ini koruduk. Transferlerimiz de uyum sağlamaya başladı. Oyun anlamında çok büyük sıkıntımız yok. İlk iki hafta skor anlamında bir sıkıntımız vardı. Geçen senenin gol kralı Marco Paixao, bu sene siftah yapmadı. O da gol atmaya başlayınca daha farklı bir takım olacağız diye düşünüyorum. Bizim için önemli olan gol sayısının tüm takıma dağılmasıydı, bunu yavaş yavaş başarıyoruz. Marco da buna katılırsa çok daha farklı bir takım oluruz."



"PAİXAO'NUN PAS TRAFİĞİNDE ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Paixao'nun sezon başı hazırlık kampının ilk haftasında bir sakatlık yaşadığını dile getiren Karafırtınalar, "15 gün bizimle hiç idmana çıkmadı. Hazırlık maçı yapmadan lig maçına çıktı. 4 haftalık bir hazırlık süreci geçirdi gibi. Bana göre son 2 haftada etkili oynuyor. Sadece golü yok ama bundan sonra onlar da olur inşallah. Gol bizim için ikinci planda. Onun takım içindeki pas trafiğinde rolü çok önemli." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in bu sene çok daha farklı gittiğini kaydeden Karafırtınalar, "İkinci milli takım arasından sonra lig daha oturur ama geçen seneki gibi garanti puanlar yok. Takımlar birbirine yakın. Günlük performanslar, ekonomik şartlar sonucu belirleyecek. Kadro istikrarını sağlayan takımlar mutlu sona ulaşacak." diye konuştu.

AA