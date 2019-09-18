Altay’da Kappel şov

TFF 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Altay'da geride kalan 4 maçta Hollandalı yıldızı Leandro Kappel damga vurdu. Lige fırtına gibi giriş yapan Kappel, dört karşılaşmada 2 gol atarken iki de asist yaptı.

TFF 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Altay'da geride kalan 4 maçta Hollandalı yıldızı Leandro Kappel damga vurdu. Lige fırtına gibi giriş yapan Kappel, dört karşılaşmada 2 gol atarken iki de asist yaptı. Siyah-beyazlıların kazandığı 7 puanda büyük pay sahibi oldu.



HEDEFİMİZ SÜPER LİG



Hedeflerinin kulüp olarak Süper Lig olduğunu belirten Kappel, ""İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çalışmalarımız sonuç getiriyor. Motivasyonumuz yüksek. Günden güne mücadele gücümüz artıyor. Haftalar geçtikçe daha iyi bir noktaya geleceğiz. Aidiyet duygusuyla takım oyunu oynuyoruz. En önemlisi saha içinde birbirimiz için çalışıyoruz. Taktiksel olarak verilen talimatları sahaya yansıtma becerimiz yükseliyor. Aile ortamımız ve taraftar desteği en büyük silahımız. Bizi hafta sonu zorlu bir maç bekliyor. Ligin yeni ekibi Keçiörengücü çok hızlı bir ekip. Ancak biz taraftarımızın desteğiyle kazanarak seri galibiyetlerimize devam etmek istiyoruz. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın" şeklinde konuştu.



HOLLANDALI İSTİKRAR ABİDESİ



İlk 4 haftada oynanan Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor ve Boluspor (D) karşılaşmalarında teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ilk 11'de şans verdiği Kappel, 4 müsabakada da 90'ar dakika sahada kalarak siyah-beyazlı takımın en istikrarlı isimlerinden biri olacağını gösterdi. Ümraniyespor ve İstanbulspor filelerini sarsan tecrübeli futbolcu, son olarak Bolu deplasmanında 2-0'lık galibiyette Putsila'nın ilk golünde pay sahibi olurken, ikinci golde Tatos'a asist yaptı.