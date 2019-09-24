Altay uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Mardin BŞB'ye konuk olan Altay uzatma dakikalarında bulduğu gollerle bir üst tura adını yazdırmayı başardı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında deplasmanda Mardin BŞB'ye konuk olan Altay uzatma dakikalarında bulduğu gollerle turu geçti: 0-2. 36'da Murat Uslu'nun sağdan ortasında Hüsamettin'in kafasında top direğin dibinden dışarı gitti. 85'te Yasin Palaz'ın pasında Leandrinho'nun şutunda savunma topu kornere uzaklaştırdı. Maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatmalara geçildi. 91'de Eren düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1. 99'da Oğuz'un pasında Leandrinho farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Başka gol olamadı ve Altay adını üst tura yazdırdı.