Altay lige döndü

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında konuk olduğu Mardin Büyükşehir Başakspor'u 2-0 yenerek tur atlayan Altay'da gözler cumartesi günü TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynanacak Adanaspor maçına çevrildi.

Kupada yedek oyuncuları değerlendiren teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ligde as kadroyu bozmayacağı belirtildi. Ligde son olarak taraftarının önünde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, kaybettiği 2 puanı Adana deplasmanında telafi etmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisinin kadrosunda eksik oyuncu bulunmuyor.



KUPADA İLKLER YAŞANDI

Altay'da genç sol kanat Eren ilk profesyonel maçında gol atma başarısı gösterdi. Mardin'de oynanan kupa randevusunda 81'inci dakikada oyuna giren 18 yaşındaki krampon, 90+1'inci dakikada rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi. İzmir ekibinde ligde yedek soyunan, kupada ise ilk 11'de şans bulan Brezilyalı sağ kanat Leandrinho da 90+8'inci dakikada attığı golle hem ilk kez gol sevinci yaşadı hem de takımının galibiyetini perçinledi. Kaleci Cihan, Nijeryalı orta saha oyuncusu Adamu ve altyapıdan stoper Cenk de ilk kez Altay formasını terletti.

DHA