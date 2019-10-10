  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Altay > Altay'ın kulübedeki Sambacısı Leandrinho

'ın kulübedeki Sambacısı

Altay'ın kulübedeki Sambacısı Leandrinho

10.10.2019, 14:03

1'inci Lig ekiplerinden 'ın sezon başında büyük umutlarla ettiği Brezilyalı golcü , kulübeye mahkum kaldı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ligde oynanan 7 maçta da yanında oturttuğu tecrübeli forveti sadece 'ndaki Büyükşehir Başakspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya sürdü. Ligde 5 müsabakanın ikinci yarılarında şans bulan Leandrinho gol atma başarısı gösteremezken, kupada ise siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Mardin ekibi önünde yaşadı.

Türkiye'de 2015-16 sezonundan bu yana aralıksız forma giyen 33 yaşındaki Sambacı, ilk yılında Denizlispor'da attığı 17 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. 2016-17'de Sivasspor'a transfer olan Leandrinho, 8 gol atıp kırmızı-beyazlılarda şampiyonluk yaşadı. Bir sonraki sezon Süper Lig'de Sivasspor ve Kardemir Karabükspor'da oynayan deneyimli krampon 13 maçta 3 gol kaydetti. Geçen sezon Ümraniyespor'da 7 kez rakip fileleri havalandıran Leandrinho, Altay'da beklediği şansı ise şimdilik bulamadı.

ALTINORDU'YA TEŞEKKÜR
Ligde milli aranın ardından İzmir derbisinde Altınordu'ya konuk olacak Altay, ev sahibi yönetimin tribün jestine teşekkür etti. 20 Ekim Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak derbi öncesi Altınordu, rakip seyirciye kapasitesinin yüzde 5'i oranında sınır getirmeyerek, maraton tribününü Altay taraftarına ayırdı. Siyah-beyazlılar, "Taraftarımız geçen sezon olduğu gibi maraton tribününde yer alacak. Fair-Play ruhuyla taraftarımıza kapılarını açan Altınordu yönetimine teşekkür ederiz" mesajı yayınladı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'ın kulübedeki Sambacısı Leandrinho haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN