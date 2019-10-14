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can, şan peşinde

Altınordu can, Altay şan peşinde

14.10.2019, 15:28

1'inci Lig'de pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda derbisinde karşı karşıya gelecek ve , farklı hedefler için mücadele edecek.

Bu sezon lige iyi başlangıç yapamayan ve 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ev sahibi Altınordu, 5 puan toplayıp düşme potasının bir basamak üzerinde yer aldı. Sadece Eskişehirspor'u 4-1 yenebilen kırmızı-lacivertliler; Hatayspor, Fatih Karagümrük, Osmanlıspor ve BŞB Erzurumspor maçlarını kaybedip Akhisarspor ve Adana Demirspor'la berabere kaldı. Rakip ağlara 8 gol bırakan Altınordu 9 gol yedi.

Sıralamada 12 puanla 6'ncı basamakta bulunan Altay ise zirve yarışına ağırlığını koymaya başladı. İlk ve tek yenilgisini 1'inci haftada evinde Cesar Grup Ümraniyespor'a karşı 3-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, ardından 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Altay; Balıkesirspor, Boluspor ve Bursaspor'u mağlup ederken, İstanbulspor, Keçiörengücü ve Adanaspor müsabakalarında eşitliği bozamadı. Altay bu periyotta 11 gol atıp kalesinde 9 gol gördü. Derbiye iddialı hazırlanan iki İzmirli de tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu.

DHA

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